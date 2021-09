Motor Zaporozhye-FC Porto: dragões nunca venceram os ucranianos

Motor Zaporozhye e FC Porto defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento.

Motivados pela conquista do primeiro troféu da época nacional, o FC Porto registou nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que os dragões estiveram recentemente inseridos, um total de quatro vitórias (Gaia, AEK Atenas, Benfica e Sporting) e uma derrota (Nantes), enquanto que o Motor Zaporozhye somou quatro triunfos (Presov - em duas ocasiões -, Meshkov Brest e Odessa) e um desaire (Telekom Veszprem).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Motor Zaporozhye, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o FC Porto a não conseguir vencer uma única vez este adversário (o melhor que conseguiu foi um empate 35-35 em 2019, também para a Champions League.