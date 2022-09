Mountfield HK-HC Vitkovice: forasteiros à procura da sétima vitória consecutiva

Mountfield HK e HC Vitkovice defrontam-se na tarde de sexta-feira, a partir das 17 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato checo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que já venceram desde o arranque oficial da prova.

À entrada para esta ronda, o Mountfield HK posiciona-se no sexto lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória e uma derrota (em prolongamento), enquanto que o HC Vitkovice se encontra no segundo posto, com seis pontos, após somar dois triunfos consecutivos no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Mountfield HK registou quatro vitórias (Grenoble - em dois momentos distintos -, Frolunda e Karlovy Vary) e uma derrota (Liberec), ao passo que o HC Vitkovice somou cinco triunfos (Olomouc, Trencin, Kometa Brno, Litvinov e Plzen).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Mountfield HK, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o HC Vitkovice a levar a melhor em apenas um dos outros três embates realizados. Pelo meio, registaram-se, naturalmente, dois empates.