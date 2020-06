MS Eagles-Brisbane Broncos: emoção na NRL

Aí está mais uma partida da NRL, com o MS Eagles a receber na manhã desta quinta-feira a visita dos Brisbane Broncos, um duelo que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos 4 pontos, mas separadas por duas posições.



Com duas vitórias para cada formação em quatro jogos disputados, Eagles e Broncos estão somente separados pelo fator diferença de pontos nos ogos, já que os Broncos têm no registo uma humilhação sofrida na semana passada, quando caíram com estrondo na receção aos Sydney Roosters (59-0).



Por falar em pontuação alta, de notar que os últimos jogos entre estas duas equipas têm essa tendência e com ligeira vantagem dos Broncos, com vitórias em quatro dos últimos cinco duelos.

CÓD 178 MS Eagles 1.21 Empate 16.55 Bris. Broncos 3.49