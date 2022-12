MSK Deinze-Zulte Waregem: equipa da casa com bom andamento

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo dos oitavos-de-final da Taça da Bélgica, MSK Deinze e Zulte Waregem encontram-se esta quarta-feira no Burgemeester Van de Wiele Stadion, numa partida que colocará frente a frente o oitavo da Challenger Pro League e o 16.º da Pro League.



Equipa do escalão inferior, o Deinze chega a esta ronda depois de ter afastado o Eupen na ronda anterior, ao passo que o Zulte Waregem deixou pelo caminho o Lommel. A grande diferença entre as duas equipas acaba por ser o andamento recente, já que o MSK Deinze não parou por conta do Mundial - disputou o seu último jogo na semana passada -, ao passo que o Zulte Waregem disputou a sua última partida há mais de um mês, no empate a cinco (!) diante do Eupen.



Olhando, por fim, a registos recentes, o MSK Deinze sofreu golos nos últimos quatro jogos, ao passo que no caso do Zulte Waregem há a destacar o facto de ter marcado e sofrido em seis dos últimos oito embates, sendo que em sete deles o marcador final teve 3 ou mais golos.

Por Record