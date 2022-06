MT Melsungen-HSG Wetzlar: duelo de metade da tabela na Alemanha

CÓD 250 MT Melsungen 1.48 Empate 7.95 HSG Wetzlar 2.95

Em jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato alemão de andebol, MT Melsungen e HSG Wetzlar encontram-se esta quarta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 7.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, com 33 pontos, o HSG Wetzlar entra em campo ainda com hipóteses matemáticas de chegar ao quinto posto, mas as chances são mesmo apenas matemáticas, pois os 5 pontos de diferença tornam tudo muito pouco provável.Quanto ao MT Melsungen, tem menos 2 pontos do que este oponente e o melhor que poderá fazer é conseguir subir um pouco na tabela e acabar mais bem colocado.Olhando ao registo recente, o MT Melsungen venceu dois dos últimos dez jogos, sendo que curiosamente ganhou no mais recente que disputou, ao ganhar em casa do Bergischer por 31-24. Quanto ao HSG Wetzlar, também venceu dois dos últimos dez jogos, sendo a diferança apenas no empate que conseguiu.Nas contas do confronto direto, o Wetzlar conseguiu na primeira volta quebrar uma sequência bastante negativa, com sete jogos seguidos a perder diante do MT Melsungen. Irá a história repetir-se ou o resultado da primeira volta foi apenas um acidente de percurso?