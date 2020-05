MTK Budapest-Honvéd: formações procuram vantagem para o encontro da 2.ª mão

MTK Budapest e Honvéd são as duas outras equipas que compõem a 'final four' da Taça da Bulgária. As duas equipas entram, este sábado, em campo, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da prova.

Na ronda anterior, o MTK Budapest derrotou o Dorogi após duas vitórias (1-0 e 3-0), já o Honvéd alcançou esta fase da prova ao eliminar o Paks após um empate a zeros na casa do adversário e um triunfo (2-0) no seu reduto.

No que toca ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Honvéd com quatro triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Pelo meio, registou-se ainda um empate 1-1.