Nacional-FC Porto: dragão visita reduto do último

Vindo de um afastamento europeu, apesar da vitória sobre o Chelsea por 1-0, o FC Porto visita este domingo o reduto do Nacional, o último classificado da Liga NOS. Em teoria este será o adversário ideal para esquecer um afastamento da Liga dos Campeões, especialmente tendo em conta que os insulares levam oito jogos consecutivos a perder.



Quanto ao FC Porto, na Liga NOS não perdeu nenhum dos últimos 20 encontros, sendo que em oito dos últimos nove duelos que disputou o conjunto portista marcou pelo menos 2 golos. Para mais, os dragões conseguiram vencer em ambas as partes nos últimos três jogos fora de casa na prova.



Voltando ao Nacional, os insulares sofreram pelo menos 2 golos nos últimos oito jogos que disputaram, sendo que a atuar na Choupana registaram-se sempre pelo menos 3 no total nos últimos cinco duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, o FC Porto leva oito vitórias consecutivas, dez jogos seguidos sem perder e vinte a marcar. Os dragões foram a primeira equipa a marcar em todos esses dez duelos, sendo que em nove deles conseguiu chegar ao descanso na frente. Note-se, por fim, que este será o terceiro jogo da época entre estas duas equipas, depois da vitória no Dragão por 2-0 para a Liga NOS e por 4-2, na Choupana, para a Taça de Portugal.

CÓD 115 Nacional 8.97 Empate 5.05 FC Porto 1.29