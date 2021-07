Nacional-Peñarol: duelo uruguaio na Sul-Americana

Rivais no Uruguai, Nacional e Peñarol encontram-se na madrugada de sexta-feira na Copa Sul-Americana, num emabte que colocará frente a frente dois conjuntos que nas últimas semanas têm registado uma campanha relativamente positiva.



Olhando aos últimos dez jogos, o Nacional venceu seis, empatou dois e perdeu dois, ao passo que o Peñarol ganhou quatro, empatou cinco e perdeu somente um. Note-se que o Nacional chega a esta prova depois de ter sido terceiro no seu grupo da Libertadores, ao passo que o Peñarol apurou-se após ter vencido o Grupo E, com 13 pontos, fruto de quatro vitórias, um empate e uma derrota.



Olhando ao registo recente, nota para o facto de o Nacional ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, ao passo que no caso do Peñarol esse registo viu-se em cinco dos últimos seis.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro jogo do ano entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória do Nacional (2-0) e um nulo. Como será o terceiro embate?

CÓD 133 Nacional URU 2.54 Empate 2.68 Peñarol 2.42