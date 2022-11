Nacional-Portimonense: reencontro na Taça da Liga

CÓD 150 Nacional 3,55 Empate 3,15 Portimonense 1,76

Encontro da 1.ª jornada do Grupo E da Taça da Liga, com o Nacional a receber a visita do Portimonense, num duelo entre duas equipas que até há pouco tempo partilhavam palco no principal escalão.Agora na Segunda Divisão, no 13.º lugar, o Nacional procura melhores dias, tendo nesta competição uma boa chance para o conseguir. De resto, os insulares levam já sete jogos sem perder, ainda que apenas tenham ganho em três deles - dois deles de forma consecutiva recentemente.Quanto ao Portimonense, é sétimo na Liga principal, com 19 pontos, surgindo neste jogo numa fase totalmente inversa à dos insulares: nos últimos sete jogos venceram apenas uma vez, tendo perdido cinco e empatado uma outra. Para mais, os algarvios foram eliminados da Taça de Portugal no mesmo período.Relativamente ao confronto, o Portimonense leva seis jogos seguidos sem perder e quatro a ganhar. Na época passada ganhou por 1-0 em Portimão e goleou por 5-1 na Madeira.