Nacional-River Plate: argentinos em vantagem rumo às 'meias' da Libertadores

Com vantagem de 2-0 garantida na primeira mão, disputada há uma semana em solo argentino, o River Plate visita na madrugada de sexta-feira o reduto dos uruguaios do Nacional, numa partida que vale o acesso às meias-finais da Libertadores.



Equipa habituada a andar nestas andanças, o River Plate chega a este jogo numa excelente fase, com nove jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual venceu sete duelos e empatou somente dois.



Quanto ao Nacional, é tricampeão desta prova, mas há muito que não brilhava a tão alto nível na competição máxima da América do Sul. Por isso, chegar a estes 'quartos' já é algo bastante positivo para os de Montevideu, que nos últimos dez jogos, em comparação com o River Plate, ganharam cinco, perderam três e empataram dois.



A fechar, de referir que estas duas equipas se irão encontrar pela terceira vez em duelos oficiais neste milénio, havendo por agora uma vitória argentina (a tal da semana passada) e um empate. Como será o terceiro duelo?

CÓD 264 Nacional URU 3.68 Empate 3.13 River Plate 1.83