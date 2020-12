Nacional-Santa Clara: duelo insular na Madeira

Duelo insular na 9.ª jornada da Liga NOS, com o Nacional a receber este domingo a visita do Santa Clara, duas equipas que entram nesta ronda com os mesmos 10 pontos, no sétimo e oitavo postos, respetivamente.



Com a mesma pontuação, os madeirenses estão à frente na tabela por terem uma melhor diferença de golos, ainda que cheguem a este jogo vindos de três consecutivos a sofrer golos. Contudo, do outro lado está um Santa Clara que está ainda pior, com golos sofridos nos últimos seis duelos, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Falando em golos, e indo já diretamente ao confronto direto, note-se que o Santa Clara marcou sempre ao Nacional nos últimos quatro jogos, sendo que em todos eles saiu sem perder. O registo nesses quatro duelos é de dois empates e duas vitórias açorianas. Os triunfos, refira-se, foram ambos na época passada, com 3-0 na Madeira e 2-0 nos Açores. Como será desta vez?

CÓD 145 Nacional 2.65 Empate 3.05 Santa Clara 2.61