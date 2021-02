Nacional-Sp. Braga: minhotos em bom momento na Liga NOS

Vindo de uma eliminação europeia aos pés da Roma, o Sp. Braga volta este domingo às lides domésticas, defrontando na Madeira o Nacional, numa partida da 21.ª jornada da Liga NOS na qual até pode sair uma posição acima na tabela, isto caso vença e o FC Porto deixe ficar pontos na receção ao líder Sporting.



Com 43 pontos, o Sp. Braga vem numa sequência de seis jogos consecutivos sem perder no campeonato, contando com cinco vitórias e um empate nesse registo. Nessa meia dúzia de encontros, os minhotos marcaram 14 golos e sofreram apenas 5.



Quanto ao Nacional, na última meia dúzia de jogos na Liga venceu dois, empatou outros dois e perdeu também dois, sendo que as duas derrotas foram nos jogos mais recentes, diante do Farense e do Belenenses SAD.



Em relação ao confronto direto, o Sp. Braga vai em cinco vitórais seguidas e onze duelos consecutivos sem perder diante deste Nacional. Nos últimos cinco jogos marcou sempre e foi sempre a primeira equipa a fazê-lo. Na primeira volta, no Minho, houve vitória por 2-1, com golos de Fransérgio e de Iuri Medeiros.



Este último, refira-se, será um dos ausentes neste duelo, a par de André Castro, Rui Fonte e Francisco Moura. No lado oposto as baixas são as de Daniel Guimarães e Marco Matias.

CÓD 127 Nacional 5.6 Empate 3.64 Sp. Braga 1.58