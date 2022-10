Nacional-Vilafranquense: duelo de opostos no segundo escalão

CÓD 232 Nacional 2,6 Empate 3,15 Vilafranquense 2,5

Encontro de opostos na 9.ª jornada da Liga SABSEG, com Nacional e UD Vilafranquense a encontraram-se esta quarta-feira na Choupana, numa partida entre o 15.º e o 3.º colocados, respetivamente.Com 15 pontos, o Vilafranquense está mais bem posicionado na tabela, mas a verdade é que perdeu os dois últimos jogos de campeonato e na partida mais recente foi afastado da Taça de Portugal pelo Moreirense. Já o Nacional, com 6 pontos, perdeu os últimos dois jogos de campeonato, mas venceu no duelo mais recente que disputou, ao afastar a Oliveirense da mesma Taça de Portugal.Olhando a registos de golos, nota para o facto do Vilafranquense levar já cinco jogos a sofrer pelo menos um golo, ainda que em seis dos últimos oito tenha sido também a primeira equipa a faturar. Aliás, desses oito, apenas ficou em branco em dois, curiosamente os mais recentes.Quanto ao confronto direto, na época passada cada equipa venceu um jogo, com a particularidade de ter havido sempre muitos golos: 4-0 para o Nacional e 4-3 para o Vilafranquense. Como será desta vez?