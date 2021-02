Nanterre-Unicaja Málaga: duelo da Eurocup

Encontro da quarta jornada do Grupo E da Eurocup, com o Nanterre a visitar o reduto do Unicaja Málaga, numa partida com cariz de decisivo para o conjunto francês. Atualmente com uma vitória em três jogos, os gauleses sabem que o apuramento para a próxima ronda estará de uma vitória neste duelo, ao passo que os espanhóis (sem qualquer vitória até ao momento) tentarão limpar um pouco a sua imagem nesta partida.



O problema é que a fase é tudo menos positiva para o Unicaja Málaga, já que a formação espanhola leva já nove derrotas seguidas, seis para o campeonato e outras seis para esta mesma competição.



Já o Nanterre, por seu turno, também não está a fazer a melhor das temporadas, mas a verdade é que vem de uma vitória... diante deste mesmo Unicaja Málaga. Como será desta vez?



Por fim, um olhar às estatísticas, que apontam para uma média pontual de 80 para o Nanterre e 85 para o Unicaja. Nas contas globais, as partidas dos franceses tiveram 168 (dados da última dezena) e as dos espanhóis 176.

CÓD 283 Nanterre 2.66 Empate 10.5 Unicaja Málaga 1.42