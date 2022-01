Nantes-Brest: duelo de Ligue 1 da Taça de França

CÓD 225 Nantes 2.1 Empate 3.1 Brest 3.25

Em jogo dos oitavos-de-final da Taça de França, Nantes e Brest encontram-se esta sexta-feira no Stade de la Beaujoire, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 13.º da Ligue 1, respetivamente. Um bom ponto de referência para analisar este encontro, mas sendo encontro a eliminar... tudo pode acontecer.Com 32 pontos no campeonato, o Nantes chega a este jogo vindo de um triunfo sobre o Lorient por 4-2, que serviu para travar uma sequência de dois duelos seguidos sem ganhar. Na Taça, refira-se, o Nantes afastou o Sochaux e o Vitré.Quanto ao Brest, tem 28 pontos no campeonato e também chega a esta partida na sequência de um triunfo no campeonato, no caso diante do Lille, por 2-0. Curiosamente, o Brest travou nessa partida uma sequência de dois jogos seguidos sem ganhar - com duas derrotas consecutivas. Nesta Taça já deixou pelo caminho o Dinan Léhon e o Bordéus.Em temros de confronto direto, este será o segundo jogo da época entre estas duas equipas, depois do primeiro disputado em setembro que terminou numa vitória do Nantes, em casa, por 3-1. Nas contas do confronto direto, refira-se, essa foi a quarta vitória seguida do Nantes e o quinto duelo consecutivo sem perder.Note-se que ambas as equipas marcaram nos últimos cinco jogos, sendo que em quatro deles o marcador teve sempre pelo menos 3 tentos. Nesses cinco duelos, refira-se, o Nantes foi sempre a primeira equipa a marcar e ao intervalo já vencia.