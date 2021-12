Nantes-Lens: jogo de abertura da jornada 18 da Ligue 1

CÓD 206 Nantes 2.62 Empate 3.26 Lens 2.49

Na abertura da jornada 18 da Ligue 1, Nantes e Lens encontram-se esta sexta-feira no Stade de la Beaujoire, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 27 pontos, o Lens é uma das sensações da época, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com 30 golos marcados e 23 sofridos. Apesar dessa boa época, a turma visitante chega a este jogo vinda de três empates seguidos e quatro sem ganhar. Nesses quatro duelos sofreu sempre golos. Já dos últimos sete houve pelo menos 3 golos em seis e golos de ambas as equipas em cinco.Quanto ao Nantes, tem 22 pontos, com 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, numa época com 21 golos marcados e 21 sofridos. A turma da casa vem de um triunfo diante do Lorient, que travou uma série de cinco encontros seguidos sem vencer.No confronto direto, o Lens não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos com o Nantes, tendo conseguido marcar sempre. Em quatro dos últimos cinco houve sempre menos do que 3 golos, sendo que a exceção foi mesmo o duelo mais recente, com a vitória do Lens por 4-2.