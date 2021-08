Nantes-Lyon: equipa de Anthony Lopes ainda procura primeira vitória

A viver um arranque de temporada algo desapontante, com dois empates e uma derrota em três jogos, ams com 7 golos sofridos para 4 marcados, o Lyon procura esta sexta-feira o seu primeiro triunfo da época. O adversário será o Nantes, uma equipa que nestas três primeiras rondas alcançou todos os resultados possíveis: vitória, empate e derrota, e que marcou 3 e sofreu 2 golos.



Vindo do seu único desaire até ao momento - 1-0 perante o Rennes -, o Nantes foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos que disputou, sendo que a exceção foi o duelo com o Metz, onde venceu por 2-0. Por outro lado, falando em golos, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos - contando duelos de pré-temporada - tiveram mais do que 3 golos.



Quanto ao Lyon, contando a pré-temporada, não venceu nenhum dos últimos seis jogos, sofreu nos últimos sete, sendo que em seis deles viram-se pelo menos 3 golos e também golos de ambas as equipas. Note-se, por fim, que o Lyon chegou ao descanso a perder em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.



Em relação ao confronto direto, aí o Lyon tem motivos para sorrir, já que venceu os últimos três duelos disputados, o último dos quais em abril, com vitória por 2-1. Em quatro dos últimos cinco jogos em confronto direto viram-se pelo menos 3 golos, sendo que o Lyon foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos sete duelos. Como será desta vez?

CÓD 106 Nantes 4.1 Empate 3.8 Lyon 1.75