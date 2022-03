Nantes-Monaco: por um lugar na final da Taça de França

CÓD 298 Nantes 3.35 Empate 3.1 Mónaco 2.05

Duelo por um lugar na final da Taça de França, com o Nantes a receber a visita do Monaco, numa partida de equipas da Ligue 1 da qual terá sempre de sair um vencedor (não há segunda mão).Sétimo no campeonato, com 39 pontos, o Nantes chega a esta fase depois de ter afastado recentemente o Vitré, Brest e Bastia - sempre por 2-0 -, ao passo que o Monaco, nono com 38 na Ligue 1, superou Quevilly-Rouen, Lens e Amiens, no caso com triunfos por 3-1, 4-2 e 2-0.O Nantes chega a este jogo vindo de quatro partidas seguidas sem perder, sendo que em cinco dos últimos sete jogos que disputou foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Já o Monaco vem de três jogos sem vencer (uma derrota e dois empates), sendo que o total de golos em quatro dos últimos cinco jogos foi inferior a 3.Quanto ao confronto direto, o Monaco leva oito jogos sem perder diante do Nantes, tendo sido a primeira equipa a marcar seis desses mesmos sete duelos. Esta época, refira-se, estas duas equipas já se enfrentaram por duas vezes, tendo havido dois empates no registo: 1-1 no Monaco e 0-0 em Nantes.