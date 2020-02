Nantes-PSG: Neymar, Mbappé e Icardi ao ataque do Stade de la Beaujoire

Nantes e PSG defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Ligue 1, num encontro que irá opor duas formações com várias ausências.



Marcus Coco, Fabio e Nicolas Pallois são baixas confirmadas na equipa do Nantes para esta partida, sendo que do lado parisiense Colin Dagba e Marquinhos são os jogadores que não constarão na lista de convocados de Thomas Tüchel.



À entrada para esta jornada, o Nantes posiciona-se na 9.ª posição da tabela classificativa, com 32 pontos, fruto de dez vitórias, dois empates e dez derrotas até ao momento, enquanto que o Paris Saint-Germain é líder isolado, com 55 pontos, com 18 triunfos, um empate e três derrotas.



Nos últimos cinco encontros realizados, o Nantes registou duas vitórias (Bayonne e St. Etienne) e três derrotas (Lyon, Bordéus e Rennes), ao passo que o Paris Saint-Germain somou cinco triunfos (Lorient, Reims, Lille, Pau FC e Montpellier).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos parisienses contra apenas um do Nantes, sendo que em três desses últimos cinco duelos foram sempre marcados mais de dois golos.