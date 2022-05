Nantes-Rennes: visitados motivados pelo sucesso na Taça

CÓD 180 Nantes 4.97 Empate 4.27 Rennes 1.55

Encontro da 36.ª jornada da Ligue 1, com o Nantes a receber a visita do Rennes, num encontro que colocará frente a frente o 9.º e o 4.º colocados da tabela do campeonato francês.Com 51 pontos, a equipa da casa está na metade superior da tabela e o melhor que pode almejar é chegar ao 7.º posto, ainda que isso dependa de eventuais deslizes contrários. Sem derrotas nos últimos três jogos, o Nantes foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos, sendo que em seis deles o marcador teve golos de ambas as equipas. Note-se que o Nantes entra em campo vindo da conquista da Taça, algo que lhe garantiu desde logo o acesso direto à Liga Europa do próximo ano.Quanto ao Rennes, tem 62 pontos e está numa posição de Liga Europa. Ainda pode inclusivamente chegar ao terceiro posto, algo que poderá atingir caso vença este encontro e acerte calendário - ficaria com os mesmos 65 pontos que o Monaco. Olhando a dados estatísticos, o Rennes marcou pelo menos dois golos em 9 dos últimos 11 jogos que disputou, sendo que em quatro dos últimos cinco encontros foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, o Rennes não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos diante do Nantes, sendo que nos últimos três nem sofreu golos - venceu os dois últimos por 1-0.