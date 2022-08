Naomi Osaka-Qinwen Zheng: japonesa volta mais de dois meses depois

Mais de dois meses depois de ter saído de cena em Roland Garros, Naomi Osaka volta esta terça-feira à ação no torneio WTA de San José, numa primeira ronda na qual terá pela frente a chinesa Qinwen Zheng. Será um duelo entre a 41.ª e a 51.ª da hierarquia mundial, mas também entre duas tenistas que têm até ao momentos registos algo distintos.



Ambas até têm mais vitórias do que derrotas, mas aqui o destaque vai para o facto de Naomi Osaka ter apenas 17 jogos disputados (12 vitórias e 5 derrotas), contra os 39 de Qinwen Zheng, com 27 triunfos e 12 desaires.



Por outro lado, se Osaka não joga desde a terceira semana de maio, Zheng está há um mês sem jogar em singulares, altura na qual no torneio de Wimbledon. Como será este regresso?

