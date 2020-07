Nápoles-AC Milan: duelo com vista europeia

A viverem aquelas que são as melhores fases da temporada, Nápoles e AC Milan encontram-se este domingo no San Paolo, num encontro da 32.ª jornada da Serie A no qual estarão frente a frente o sexto e o sétimo, duas equipas separadas por apenas 2 pontos e na luta direta pelo quinto posto com a Roma de Paulo Fonseca.



Ainda sem derrotas na retoma, o AC Milan entra em campo bastante motivado pelo triunfo conseguido diante da Juventus a meio da semana, isto num encontro no qual esteve a perder por 2-0 e ganhou por 4-2. Um resultado que prolongou a boa fase na retoma, com quatro vitórias e um empate.



Do lado oposto, os napolitanos também têm as mesmas quatro vitóiras na retoma, mas no quinto jogo da série somam uma derrota. Curiosamente, também venceram nos últimos dois jogos, ainda que perante adversários de menor nomeada.



Olhando a estatísticas, de apontar apenas que o Nápoles vai em quatro jogos seguidos a marcar, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos conseguiu, ainda assim, ser a primeira equipa a fazer mexer o marcador. Por outro lado, do lado o Milan há a referir que quatro dos últimos cinco jogos tiveram três ou mais golos.



A finalizar, atentar apenas ao confronto direto recente, com equilíbrio nos últimos quatro jogos: uma vitória para cada lado e dois empates. Como será desta vez?

CÓD 149 Nápoles 2.08 Empate 3.35 AC Milan 3.25