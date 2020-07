Nápoles-AS Roma: equipa de Paulo Fonseca procura voltar a vencer

Separados por 3 pontos e a viverem momentos recentes distintos, Nápoles e Roma encontram-se este domingo em partida da 30.ª jornada da Serie A, num duelo no qual estará em discussão uma eventual definição da equipa que finalizará a prova no quinto posto.



Nesse sentido, é da Roma a vantagem por agora, com os 48 pontos que tem até ao momento, mais 3 do que os napolitanos, que por seu turno vivem uma retoma algo mais positiva, com três vitórias em cinco encontros, contra o registo de apenas um triunfo e duas derrotas dos romanos.



A formação de Paulo Fonseca, refira-se, vai em cinco jogos sempre a sofrer golos e sempre a ser a primeira equipa a fazê-lo. Uma estatística negativa que os da capital tentarão inverter, ainda que no que ao confronto direto o registo não seja lá muito mais positivo, já que já lá vão sete duelos consecutivos a encaixar ante os napolitanos.



Ainda assim, de notar que esse registo não dá desvantagem no confronto direto nesse período, até porque nos últimos sete duelos houve três vitórias para cada lado e um empate. No mais recente encontro, refira-se, a Roma até conseguiu ganhar, batendo o Nápoles por 2-1. Como será desta vez?

