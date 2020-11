Nápoles-AS Roma: série de Paulo Fonseca em jogo na visita ao San Paolo

A viver uma excelente fase, com onze jogos seguidos perder e cinco vitórias consecutivas, a Roma procura este domingo prolongar o seu estado de graça, visitando este domingo o reduto do Nápoles, naquele que será certamente um duelo carregado de emoção para os napolitanos, que voltarão a entrar em campo depois da trágica morte de Diego Maradona.



Vindos de um triunfo a meio da semana diante do Rijeka, num jogo marcado por uma homenagem sentida a El Pibe, os napolitanos tentarão certamente voltar a homenagear o astro argentino com uma vitória, ainda que neste duelo saibam que terão como missão algo bem mais complicado, especialmente porque a Roma, para lá dos triunfos e dos jogos sem perder, tem também outras estatísticas do seu lado: como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos e em quatro deles ter chegado logo ao intervalo na frente.



Note-se que a Roma de Paulo Fonseca, que neste jogo não poderá contar com Nicolò Zaniolo, Javier Pastore e Marash Kumbulla, mas que já terá Edin Dzeko, vem numa série bastante interessante também de jogos a marcar: apontou pelo menos 2 golos em 14 dos seus últimos 16 jogos da Serie A.



Relativamente a indisponíveis no Nápoles, são eles Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Tiemoué Bakayoko e Elseid Hysaj.



Por outro lado, olhar ainda ao confronto direto, que mostra uma ligeira vantagem napolitana na última meia dúzia de partidas, com três vitórias e duas derrotas. Nos duelos mais recentes, ambos disputados na época passada, houve um triunfo para cada lado, sempre por 2-1. Aliás, haver pelo menos três golos é algo comum nestes confrontos no passado recente: apenas dois dos últimos oito não os tiveram.

