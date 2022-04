Nápoles-AS Roma: série positiva de Mourinho com teste de fogo

CÓD 142 Nápoles 1.82 Empate 3.52 AS Roma 3.89

No fecho da jornada 33 da Serie A, Nápoles e AS Roma encontram-se esta segunda-feira no San Paolo, numa partida na qual estarão em confronto o 3.º e o 5.º colocados da tabela. Em vantagem, o Nápoles entra em campo com 66 pontos, contra os 57 dos romanos.Vindo de um triunfo na Conference League, o conjunto de José Mourinho chega a este jogo moralizado também pelo facto de não ter perdido nenhum dos últimos onze encontros da Serie A. Por outro lado, contando todas as provas, quatro dos últimos cinco jogos da Roma contaram com pelo menos 3 golos, tendo os romanos sido os primeiros a marcar e aqueles que chegaram ao intervalo na frente também em quatro dos últimos cinco duelos.Quanto ao Nápoles, leva dez jogos seguidos a sofrer golo - marcou em nove deles. Em seis dos últimos sete jogos o resultado final teve pelo menos 3 golos. Por outro lado, os napolitanos marcaram pelo menos 2 golos nos últimos quatro jogos de campeonato que disputaram.Quanto ao confronto direto, a Roma leva quatro partidas seguidas sem ganhar ao Nápoles e nos últimos três duelos nem conseguiu marcar. Na primeira volta, em Roma, o marcador ficou em 0-0, isto depois de na temporada passada ter havido duplo triunfo napolitano: 4-0 e 2-0.