Nápoles-Bolonha: napolitanos procuram ampliar senda ganhadora

CÓD 173 Nápoles 1,25 Empate 5,6 Bolonha 9,65

Líder da Serie A, ainda sem derrotas, o Nápoles recebe este domingo a visita do Bolonha, num duelo da 10.ª jornada do campeonato italiano no qual a formação líder da tabela terá pela frente um conjunto qeu ocupa a 17.ª posição, logo acima da zona de descida.Com 23 pontos, o Nápoles tem 7 vitórias e 2 empates, entrando em campo vindo de mais uma vitória clara na Champions diante do Ajax, por 4-2. Esse jogo foi o nono seguido dos napolitanos a ganhar e o 24.º consecutivo sem perder. Ainda assim, nesse duelo ampliou-se para cinco o número de jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo por parte do Nápoles.Quanto ao Bolonha, tem somente 7 pontos, fruto de uma vitória e quatro empates. Ao contrário do adversário, o Bolonha não venceu nenhum dos últimos três jogos e nos últimos dez venceu apenas dois - perdeu quatro e empatou quatro.Quanto ao confronto direto, o Nápoles leva quatro jogos a ganhar, cinco sem perder e 19 (!) a marcar pelo menos um golo ao Bolonha. Nos duelos da época passada venceu em casa por 3-0 e depois por 2-0 fora. Como será desta vez?