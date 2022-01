Nápoles-Fiorentina: duelo de Serie A na Taça de Itália

CÓD 169 Nápoles 1.71 Empate 3.65 Fiorentina 3.95

Em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Itália, Nápoles e Fiorentina encontram-se esta quinta-feira no San Paolo, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o oitavo da Serie A, respetivamente.Em melhor posição no campeonato, o Nápoles chega a este jogo vindo de uma série de cinco jogos na qual venceu dois, perdeu dois e empatou um, ao passo que a Fiorentina nesses mesmos últimos cinco encontros teve melhor registo, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Ainda assim, de notar que esse desaire foi no jogo mais recente, diante do Torino.Olhando a estatísticas, note-se que nenhum dos últimos cinco jogos do Nápoles teve mais do que 2 golos, ao contrários dos da Fiorentina, que em oito dos últimos nove tiveram sempre pelo menos 3 no total. A turma viola, refira-se, leva quatro partidas seguidas a sofrer golo.Por falar em sofrer golos, a Fiorentina vai em três partidas consecutivas diante do Nápoles e a sofrer e a perder. Em outubro, na Serie A, o marcador ficou em 2-1. Como será desta vez?