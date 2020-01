Nápoles-Fiorentina: formações com resultados muito abaixo das expectativas

Nápoles e Fiorentina defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Serie A, num encontro entre duas formações com resultados muito aquém do expectável.



Nos últimos cinco jogos realizados para o campeonato italiano, o Nápoles somou três derrotas (Parma, Inter e Lazio), um empate (Udinese) e uma vitória (Sassuolo), ao passo que a Fiorentina perdeu dois (Torino e AS Roma), empatou dois (Inter e Bolonha) e venceu um (Spal).



Relativamente à classificação, de notar que o Nápoles entra para esta ronda na 11.ª posição, com 24 pontos, enquanto que a Fiorentina é 14.ª colocada, com 21 pontos.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Nápoles, dois empates e ainda uma vitória para a Fiorentina.

CÓD 132 Nápoles 1.59 Empate 3.92 Fiorentina 4.92