Nápoles-Inter de Milão: duelo de topo na Serie A

CÓD 131 Nápoles 2.71 Empate 3.3 Inter de Milão 2.39

Jogo grande na jornada 25 da Serie A, com o Nápoles a receber a visita do Inter de Milão, numa partida que colocará frente a frente os dois primeiros colocados da tabela, com 52 e 53 pontos, respetivamente. Será um teste de fogo à liderança dos milaneses, que na última ronda perderam diante do AC Milan por 2-1.Será, por isso, um jogo que poderá servir de redenção para o Inter, mas que pode também resultar num novo líder, isto caso os napolitanos consigam o triunfo. E a verdade é que o registo recente dá força a esse cenário, já que o Nápoles leva quatro vitórias seguidas e cinco encontros seguidos sem perder. Contando todas as provas, o Nápoles foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que em apenas dois dos últimos sete encontros houve pelo menos 3 golos no marcador.Quanto ao Inter, a meio da semana conseguiu 'esquecer' o desaire do dérbi ao ganhar à Roma de José Mourinho, numa partida que acabou por ser a exceção para um registo estatístico que tem prevalecido, já golos de ambas as equipas em cinco dos últimos sete duelos dos milaneses.Em termos de confronto direto, o Inter leva cinco encontros consecutivos a marcar e sem perder diante do Nápoles. Desses cinco encontros apenas um teve pelo menos 3 golos, o mais recente, num triunfo do Inter por 3-2.