Nápoles-Inter Milão: entrar em 2020 da melhor forma

Líder da Serie A em igualdade pontual com a Juventus, o Inter Milão tem esta segunda-feira um verdadeiro teste de fogo, quando pelas 19:45, em pleno Dia de Reis, visitar o reduto do Nápoles, numa partida da 18.ª jornada que colocará no caminho dos milaneses os atuais oitavos colocados.



A viver uma época bem distinta das mais recentes, os napolitanos procuram neste duelo melhorar o registo caseiro na Serie A, de preferência com uma vitória como a da temporada passada, quando golearam os milaneses por 4-1.



Um resultado amplo, que surgiu numa fase bem distinta da atual, já que de momento o Inter está a realizar uma excelente temporada, em claro ponto inverso dos napolitanos.



Para piorar as coisas, o Nápoles tem como ausências certas os lesionados Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam, Lorenzo Tonelli e Kalidou Koulibaly, aos quais se junta o suspenso Nikola Maksimovic. Do lado oposto a situação é bem mais positiva, apenas com as baixas de Kwadwo Asamoah e Danilo D'Ambrosio.

CÓD 129 Nápoles 2.41 Empate 3.36 Inter de Milão 2.67