Nápoles-Inter Milão: líder com deslocação perigosa

Líder na Serie A, com uma vantagem de 11 pontos sobre o AC Milan, o Inter Milão tem este domingo uma visita teoricamente de dificuldade elevada, quando pelas 19h45 visitar o reduto do Nápoles, numa partida da 31.ª jornada à qual chega numa série de nove vitórias seguidas e onze jogos seguidos sem perder.



Para mais, a formação de Milão (sem Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov) leva ainda nove jogos seguidos a entrar a ganhar, sendo que nesse período sofreu apenas 4 golos e marcou 18. Por outro lado, note-se que o Inter venceu sempre pela margem mínima nos últimos seis jogos que disputou.



Mas não se pense que todos os dados são favoráveis aos milaneses. É que o Nápoles (neste jogo sem Faouzi Ghoulam, David Ospina e Hirving Lozano) venceu os últimos seis jogos caseiros que disputou e em casa apenas perdeu dois dos últimos 19 encontros.



Quanto ao confronto direto, aí a história volta a ser favorável aos milaneses, que não perderam nenhum dos últimos cinco jogos que disputaram diante do Nápoles. Incluíndo a vitória da primeira volta por 1-0 em Milão. Irá a história repetir-se?

CÓD 141 Nápoles 2.81 Empate 3.26 Inter de Milão 2.23