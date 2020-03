Nápoles-Inter Milão: por um lugar na final da Taça de Itália

Depois da vitória do Nápoles em Milão, na primeira mão, o Inter procura esta quinta-feira dar a volta ao texto no reduto napolitano, numa partida da qual sairá o segundo conjunto apurado para a final da Taça de Itália, prova que terá a decisão da sua primeira meia-final esta quarta-feira.



Atualmente em sexto lugar na Serie A, o Nápoles até nem tem assinado uma temporada muito positiva, mas curiosamente nas últimas semanas tem estado em evidente realce, já que desde meados de janeiro, em mês e meio, venceu oito encontros, empatou um e perdeu somente dois.



Quanto ao Inter Milão, chega a esta partida na sequência da tal derrota na primeira mão, ainda que depois tenha já conseguido regressar ao rumo positivo, com duas vitórias para a Liga Europa, diante do Ludogorets - dois triunfos que o colocaram nos 'oitavos' da segunda prova da UEFA.



Este será o terceiro confronto entre estas duas equipas nesta temporada, havendo por agora uma vitória para cada, curiosamente sempre com a equipa forasteira a acabar a sorrir. Como será desta vez?

CÓD 166 Nápoles 2.47 Empate 3.37 Inter de Milão 2.59