Nápoles-Juventus: irá Cristiano Ronaldo levantar mais um troféu?

Eis um dos jogos mais esperados desta semana, sobretudo em Itália. O Nápoles, de Mário Rui, e a Juventus, de Cristiano Ronaldo, disputam-se, esta quarta-feira, a final da Taça de Itália, competição que foi conquistada pela Lazio na última temporada.

Nas meias-finais da prova, o Nápoles eliminou o Inter, após um triunfo pela margem mínima (0-1) no Giuseppe Meazza e um empate (1-1) no San Paolo. Já a 'Vecchia Signora' afastou o AC Milan depois de beneficiar do empate (1-1) fora de portas, uma vez que na segunda mão da eliminatória as duas equipas não foram além de um nulo.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Nápoles registou três vitórias (Cagliari, Brescia e Torino) e dois empates (Barcelona - a contar para a Liga dos Campeões - e Inter - para a Taça de Itália), enquanto que a Juventus somou três triunfos (Brescia, SPAL e Inter), um empate (AC Milan - a contar para a Taça de Itália) e uma derrota (Lyon - para a Liga dos Campeões).

Relativamente ao confronto direto, destaque para uma ligeira superioridade da formação bianconeri, com três triunfos conquistados nos últimos cinco duelos diante do Nápoles. Já os napolitanos somaram duas. Quem irá levantar o troféu da Taça de Itália na temporada 2019/20?