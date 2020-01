Nápoles-Juventus: Ronaldo procura fazer nova vítima

A viver uma fase demolidora, com onze golos nos últimos sete jogos do campeonato, Cristiano Ronaldo procura este domingo diante do Nápoles fazer nova vítima na Serie A, num encontro da 21.ª jornada no qual a Juventus procurará também manter o seu registo recente na prova, com cinco vitórias consecutivas.



Líder com mais 4 pontos do que o Inter Milão, a Juventus sabe que esta deslocação a Nápoles é normalmente uma tarefa complicada, mas o facto é que os napolitanos estão longe de estar a viver uma época positiva, como mostra bem o seu atual 11.º posto, com apenas 24 pontos, menos 27 do que o adversário desta ronda.



Para piorar as coisas, Gennaro Gattuso conta com sete baixas por lesão, num longo rol de afastados nos quais entram Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Dries Mertens, Alex Meret e Allan. Quanto à Juventus, o cenário não é bem mais positivo, com cinco ausentes por problemas físicos (Giorgio Chiellini, Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Merih Demiral e Danilo), mas os resultados recentes acabam por relativizar todas essas ausências.



Olhando para as estatísticas, de notar que os últimos oito jogos da Juventus no campeonato tiveram pelo menos três golos, sendo que em cinco desses jogos a Vecchia Signora marcou sempre dois tentos. Por outro lado, a Juventus venceu os últimos três jogos contra este Nápoles, uma equipa que a atuar em casa vai já em quatro partidas seguidas sem vencer.

CÓD 130 Nápoles 3.23 Empate 3.52 Juventus 2.03