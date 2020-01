Nápoles-Lazio: jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália

Nápoles e Lazio defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália, num encontro que se irá realizar em San Paolo, casa dos napolitanos.



Nos últimos cinco encontros realizados, os Gli Azzurri somam dois triunfos com a Sassuolo e Perugia, a contar para a Serie A e Taça de Itália, respetivamente, e três derrotas com Inter, Lazio e Fiorentina, todos a contar para o campeonato italiano.



Já a Lazio soma cinco triunfos consecutivos, diante Brescia, Nápoles e Sampdoria, todos a contar para a Serie A, com a Juventus, para a Supertaça de Itália, e ainda com o Cremonese para a Taça de Itália.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Nápoles contra apenas um da Lazio. Como será desta vez?