Nápoles-Spezia: duelos dos 'quartos' da Taça de Itália

Nápoles e Spezia defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atualmente disputam o principal escalão de futebol italiano.

À entrada para esta eliminatória, o Nápoles posiciona-se no 6.º lugar da Serie A, com 34 pontos, fruto de onze vitórias, um empate e seis derrotas, enquanto que o Spezia é 15.º classificado, com 18 pontos, após somar quatro triunfos, seis empates e nove derrotas até ao momento.

Mas como a prova é outra, vamos atentar aos resultados mais recentes. Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Nápoles registou três vitórias (Udinese, Empoli e Fiorentina), um empate (Torino) e uma derrota (AS Roma), ao passo que o Spezia somou três triunfos (Nápoles, Sampdoria e AS Roma), um empate (Torino) e uma derrota (AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade para o Nápoles, equipa que venceu três dos últimos quatro duelos disputados entre as duas formações, com o Spezia a vencer um encontro.