Narva JK Trans-FC Flora: voltar aos triunfos

Vindos de empates na jornada de regresso do campeonato, Narva JK Trans e FC Flora encontram-se na manhã deste domingo no Kreenholmi staadion, numa partida da terceira jornada da Liga da Estónia.



Terceiro colocado, com 4 pontos, o conjunto visitante entra em campo claramente moralizado pelo confronto direto ante este oponente, já que vai já em 20 jogos consecutivos sem perder, quatro deles sem sequer sofrer golos. Por outro lado, em sete dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a marcar. Ainda assim, e apesar de os dados poderem apontar o contrário, certo é que apenas um dos últimos seis duelos entre estes conjuntos teve três ou mais golos.



Quanto ao conjunto da casa, vai em cinco jogos seguidos a sofrer, sendo que desses cinco duelos foi a primeira equipa a encaixar em quatro deles.

CÓD 103 Narva JK Trans 4.19 Empate 3.73 FC Flora 1.44