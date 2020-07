Nashville-Chicago Fire: arranque do Grupo A da MLS

Nashville e Chicago Fire defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira (03h30), em jogo a contar para a 1.ª jornada do Grupo A da Major League Soccer (MLS) - campeonato norte-americano de futebol.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Nashville registou duas vitórias (Montreal Impact e FC Cincinnati), um empate (DC United) e duas derrotas (Atlanta United e Portlant Timbers), enquanto que os Chicago Fire somaram um triunfo (Toronto FC), dois empates (Los Angeles Galaxy e New England Revolution) e duas derrotas (Colorado Rapids e Seattle Sounders).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um único embate entre as duas formações, com os Chicago Fire a saírem com um triunfo por 3-1.