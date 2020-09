Nashville-Orlando City: Nani tenta aproximar-se do topo dos melhores marcadores da MLS

Nashville SC recebe, esta quarta-feira, o Orlando City, de Luís Nani (que soma até ao momento dois golos apontados, a dois do topo da tabela de melhores marcadores) e João Moutinho, em jogo a contar para a 9.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol (MLS), num encontro entre duas equipas separadas por 7 pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Nashville SC posiciona-se no 11.º lugar, com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e quatro derrotas, enquanto que o Orlando City encontra-se no 4.º posto, com 14 pontos, após somar quatro triunfos, dois empates e duas derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Nashville SC registou duas vitórias (FC Dallas e Inter Miami), um empate (FC Dallas) e duas derrotas (Atlanta United e Orlando City), enquanto que o Orlando City somou três triunfos (Minnesota United, Nashville SC e Atlanta United).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para apenas um duelo entre as duas equipas, com o Orlando City a levar a melhor por 3-1 nesse confronto.