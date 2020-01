Nashville Predators-Boston Bruins: regresso às vitórias na mira

Em posições distintas nas respetivas conferências, mas a viver momentos até algo similares, Nashville Predators e Boston Bruins encontram-se na madrugada de quarta-feira na Bridgestone Arena, num encontro que colocará frente a frente o 11.º da Conferência Oeste e o 2.º do Este.



Com 59 pontos, os de Boston entram em campo vindos de uma série com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, algo que certamente tentarão inverter nesta partida onde terão pela frente um conjunto que na última mão cheia de partidas até conseguiu dois triunfos - ainda que nos últimos três tenha perdido todos.



De notar, ainda assim, que o confronto direto da presente temporada é favorável aos de Nashville, que venceram o único encontro até ao momento disputado entre as duas equipas. Foi há cerca de duas semanas, com vitória em Boston por 4-3. Irão os Bruins dar 'troco' desta vez ou a tendência favorável aos Predators no passado recente (sete vitórias em onze duelos) irá prevalecer?

CÓD 206 Nash. Predators 2.39 Empate 3.93 Boston Bruins 2.42