Nashville Predators-Carolina Hurricanes: duelo da Central Division

Nashville Predators e Carolina Hurricanes defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (01h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

À entrada para esta partida, os Nashville Predators posicionam-se no 2.º lugar da Central Division, com 4 pontos, fruto de duas vitórias nas duas primeiras jornadas da prova, enquanto que os Carolina Hurricanes encontram-se no 4.º posto, com 2 pontos, após somar um triunfo e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Nashville Predators registaram três vitórias (Arizona Coyotes e Columbus Blue Jackets - por duas vezes) e duas derrotas (ambas diante dos Arizona Coyotes), ao passo que os Carolina Hurricanes somaram um triunfo (Detroit Red Wings) e quatro derrotas (Boston Bruins - por três vezes - e Detroit Red Wings).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Nashville Predators, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com os Carolina Hurricanes a levarem a melhor em dois embates.