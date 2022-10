Nashville Predators-San Jose Sharks: temporada da NHL arranca em Praga

CÓD 497 Nash. Predators 1,89 Empate 4,15 San Jose Sharks 3,2

Aí está a abertura da época da NHL, com Nashville Predators e San Jose Sharks a encontrarem-se esta sexta-feira no O2 Arena em Praga, numa partida que faz parte da digressão na Europa do principal campeonato de hóquei no gelo norte-americano (e mundial).Frente a frente estarão duas equipas que na temporada se ficaram bem atrás na tabela, com os Nashville Predators a caírem logo na primeira ronda do playoff, ao passo que os San Jose Sharks nem lá chegaram, depois de terem sido 12.ºs na Conferência Oeste.Ainda assim, época nova pode ser uma chance para melhorar tudo e é isso que ambas as equipas apostam. Com caras novas, os Nashville Predators fizeram uma pré-temporada bem conseguida, com quatro vitórias e uma derrota, ao passo que os San Jose Sharks triunfaram em cinco dos seis encontros que disputaram.Em termos de confronto direto, Nashville leva quatro jogos seguidos a ganhar a San Jose, sendo que três desses jogos foram na época passada: 3-1, 8-0 e 1-0. Irá a tendência manter-se?