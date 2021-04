Nashville Predators-TB Lightning: duelo da divisão central da NHL

Nashville Predators e Tampa Bay Lightning defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (01h00, horário de Portugal Continental), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que vêm de vitórias na divisão central do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

À entrada para esta ronda, os Nashville Predators posicionam-se no 4.º lugar, com 47 pontos, fruto de 23 vitórias (oito delas obtidas em Overtime) e 20 derrotas (uma em OT), enquanto que os Tampa Bay Lightning encontram-se no 2.º posto, com 58 pontos, após somarem 28 triunfos (quatro em OT) e 13 desaires (dois em OT) até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Nashville Predators registaram quatro vitórias (Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings - por duas vezes - e Dallas Stars) e uma derrota (Tampa Bay Lightning), ao passo que os Tampa Bay Lightning somaram três triunfos (Detroit Red Wings, Columbus Blue Jackets e Nashville Predators) e dois desaires (Detroit Red Wings e Columbus Blue Jackets).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos Tampa Bay Lightning, formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.