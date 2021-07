Nashville SC-Atlanta United FC: separados por 6 pontos na Conferência Este da MLS

Duelo de equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o quarto colocado Nashville SC a receber a visita dos décimos Atlanta United FC, numa partida que coloca frente a frente duas formações separadas por 6 pontos.



Com quatro vitórias e seis empates em onze encontros, os de Nashville estão num bom momento, ainda que os seus encontros não prometam muitos golos, já que apenas dois dos últimos nove contaram mais do que 3 no total. Note-se, por outro lado, que em quatro dos últimos cinco Nashville foi a primeira equipa a marcar.



Relativamente a Atlanta, com duas vitórias, seis empates e três derrotas, levam já seis jogos seguidos sem ganhar, sendo que a nível de golos levam já três partidas consecutivas sem marcar.



Por fim, apontar que Nashville leva quatro encontros seguidos a sofrer golos diante de Atlanta, sendo que nesse período perdeu dois, empatou um e perdeu outro.

CÓD 155 Nashville SC 1.55 Empate 3.7 Atlanta United 4.55