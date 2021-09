Nashville SC-NY City FC: primeiro jogo da história entre as duas equipas

Aí está o primeiro encontro da história entre Nashville e NY City, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o quarto colocados da Conferência Este da Major League Soccer e que promete emoções fortes .



Com 35 pontos, o Nashville SC conta até ao momento com oito vitórias, onze empates e duas derrotas, tendo marcado neste percurso de 21 jornadas 34 golos e sofrido 20. Quanto ao NY City FC tem mais triunfos (10), menos empates (4) e mais derrotas (6). No registo de golos tem 36 golos marcados e 19 sofridos.

CÓD 191 Nashville SC 2.55 Empate 3.2 NY City FC 2.45