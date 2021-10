Náutico PE-Goiás: equipa da casa sofre golos há oito jogos

Colocados na metade superior da tabela da Série B do Brasileirão, Náutico PE e Goiás encontram-se na madrugada desta quarta-feira nos Aflitos, em Recife, numa partida que colocará frente a frente o nono e o quarto, respetivamente.



Em melhor posição, o Goiás entra em campo numa posição de subida, com 48 pontos, mas a verdade é que a fase recente não foi lá muito famosa, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos - os outros foram todos 'corridos' a derrotas.



Quanto ao Náutico, tem 38 pontos, fruto de 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, chegando a esta partida essencialmente numa sequência de oito jogos seguidos sempre a sofrer golos. Nessa série, refira-se, apenas por uma vez venceu - no jogo mais recente -, tendo perdido cinco e empatado os outros dois. Falando em golos, note-se que quatro dos últimos cinco jogos desta formação tiveram golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total. Já em cinco dos últimos seis jogos o Náutico foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta o Náutico conseguiu vencer em casa do Goiás por 1-0.