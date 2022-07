Náutico PE-Novorizontino-SP: visitantes moralizados

Em jogo da 16.ª jornada da Série B do Brasileirão, Náutico PE e Novorizontino-SP encontram-se na noite deste sábado no Recife, num encontro que colocará frente a frente o 16.º e o 8.º colocados, respetivamente.



Com 20 pontos, a equipa visitante está em melhor posição na tabela e chega também moralizada pelos dois triunfos recentes, especialmente o último, diante do Vasco da Gama. No total, os paulistas têm 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, tendo até ao momento marcado 14 golos e sofrido 16.



Quanto ao Náutico, vem de cinco jogos seguidos sem ganhar, tendo nos últimos três empatado sempre a um golo. A formação do Pernambuco conta com 15 pontos, venceu 3 jogos, empatou 6 e perdeu 6, tendo marcado 13 golos e sofrido 18.



Olhando a registos estatísticos, o realce vai para o Náutico, que leva seis jogos seguidos a sofrer golos, tendo sido mesmo a primeira equipa a sofrer em cinco deles. Nesses mesmos cinco jogos sofreu mas também conseguiu marcar. Por fim, um olhar ao registo total de golos, que apenas foi de 3 ou superior em dois dos últimos dez jogos.

Por Record