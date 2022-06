Náutico PE-Vasco da Gama: visitantes estão num bom momento

Num jogo da 11.ª jornada da Série B do Brasileirão, Náutico e Vasco da Gama encontram-se na noite desta terça-feira no Recife, num duelo que colocará frente a frente o 9.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado, o Vasco conta com 18 pontos, fruto de 4 vitórias e 6 derrotas, ao passo que o Naútico contabiliza até agora 12 pontos, garantidos graças a 3 vitórais, 3 empates e 4 derrotas.



Olhando ao registo recente, o Naútico não perde há três partidas, ainda que normalmente entre mal nas partidas. É que a turma que neste jogo jogará em casa foi a primeira a sofrer em cinco dos últimos seis encontros que disputou.



Quanto ao Vasco, leva dez jogos sem perder e cinco sem sequer sofrer um golo. Esse registo acaba por 'justificar' um outro: nenhum dos últimos dez jogos dos vascaínos teve mais do que 2 golos.



Em termos de confronto direto, aí a história é distinta. O Naútico não perdeu nenhum dos últimos três jogos com o Vasco (uma vitória e dois empates) e leva já cinco partidas a marcar aos cariocas. Ainda assim, a maior série de jogos a faturar é mesmo do Vasco: já lá vão dez jogos seguidos sempre a marcar a este oponente.

