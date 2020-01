NE Patriots-Buffalo Bills: homens da casa tentam manter tendência

Duelo entre duas equipas de topo da AFC da NFL, com os NE Patriots a receberem na noite de sábado os Buffalo Bills, numa partida entre os segundos e os terceiros, respetivamente.



Com uma vitória a separá-las, mas curiosamente com uns últimos jogos exatamente iguais (7 vitórias e 3 derrotas), Patriots e Bills já têm o playoff garantido, procurando agora apenas conseguir a melhor colocação possível, de forma a garantir um caminho menos difícil na post season.



Por fim, de notar que o confronto direto recente tem sorrido aos Patriots, com seis vitórias consecutivas. Irá a sequência inverter?

CÓD 509 NE Patriots 1.31 Empate 11.47 Buffalo Bills 3.16