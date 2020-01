NE Patriots-Tennessee Titans: duelo dos oitavos-de-final da NFL

New England Patriots e Tennessee Titans defrontam-se, na madrugada deste domingo (01h15), em jogo a contar para os oitavos-de-final do campeonato de futebol americano (NFL).



Nos últimos cinco jogos disputados, os NE Patriots registaram dois triunfos (Cincinnati Bengals e Buffalo Bills) e três derrotas (Houston Texans, Kansas City Chiefs e Miami Dolphins), ao passo que os Tennessee Titans venceu três (Indianapolis Colts, Oakland Raiders e Houston Texans), tendo perdido dois (Houston Texans e NO Saints).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos New England Patriots contra apenas um dos Tennessee Titans.

CÓD 392 NE Patriots 1.49 Empate 14.64 Tennessee Titans 2.96